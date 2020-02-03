فن ومشاهير

أيام القاهرة للمونودراما يعقد مؤتمرا صحفياً بالأعلى للثقافة الأربعاء المقبل

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تعقد إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما فى دورته الثالثة برئاسة أسامة رؤوف، مؤتمرا صحفيا الأربعاء 5 فبراير في تمام الخامسة مساء، بالمجلس الأعلى

للثقافة، وذلك للإعلان عن تفاصيل المهرجان الذى يعقد تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، في الفترة من 8 إلى 12 فبراير بمركز الهناجر للفنون.

 

وشخصية المهرجان الفنان القدير صلاح السعدني، كما يكرم المهرجان الفنان القدير محي اسماعيل، وتحل روسيا ضيف شرف المهرجان، ويحضر المؤتمر نخبة من المسرحيين .

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