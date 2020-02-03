فيديو .. غادة ياسين تطرح أنت شبهي

طرحت الفنانة غادة ياسين كليبها الجديد، الذي يحمل اسم أنت شبهي، وذلك عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب أنت شبهي من إخراج محمدالجمال، والأغنية من كلمات محمود شوقي، وألحان معتز أمين، وتوزيع عمرو عبدالفتاح.

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يذكر أن الفنانة غادة ياسين طرحت سابقًا كليب بعنوان كيكو، وهو من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات بديع خيري، وألحان سيد درويش، وتوزيع جو سمرا و مينو.