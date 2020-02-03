جولد ميديا ميوزك تطرح أول أغنية باللغة التركية في حب مصر

أطلقت شركة جولد ميديا ميوزك للإنتاج الفني، أغنية في حب مصر، على قناتها بموقع اليوتيوب تحت عنوان "يا مصر أنتي أجمل جميلة"، غناء المطربين الشابين محمد البحيري وزين.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة وليد دهب، أن الأغنية تتحدث عن مصر وعظمتها، وأن المطرب الشاب محمد البحيري هو الذي يغني باللغة العربية، بينما المطرب الشاب زين هو الذي

يتغزل في مصر ومعالمها باللغة التركية.



وأضاف أن أغنية "يامصر أنتي أجمل جميلة"، أول أغنية ناطقة باللغة التركية تتحدث عن معالم مصر الجميلة وأفضل الأماكن السياحية فيها، مؤكدًا أن الشركة تستعد لتصوير كليب للأغنية في أقرب وقت.