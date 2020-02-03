تامر حسين يروج لألبوم رامي جمال الجديد "أنا لوحدي"

نشر الشاعر تامر حسين البوستر الرسمي لألبوم "أنا لوحدي" للمطرب رامي جمال، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". كلمات الأغنية ماغيرتش وأنت بتقولى بقالك بعد منى حبيب. Advertisements وعمرى ما غيرت على حاجه ما بملُكهاش. بأعاملك عادى دلوقتى مُعاملة أى حد غريب. ولو توصلنى أخبارك ما بسمعهاش ماغيرتش . من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، توزيع نادر حمدي. توزيع نادر حمدي. يذكر أن المطرب رامي جمال يقدم في الألبوم مجموعة أغاني متنوعة، ومنها الأغنية الرئيسية "أنا لوحدي"، من كلمات الشاعر:محمد عاطف، وأغنية "بيهم كلهم" كلمات: أحمد المالكي، و"تسد النفس" كلمات: جمال الخولي، ووزع الأغاني الـثلاثة, وسام عبدالمنعم.

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