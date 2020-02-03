راندا البحيري عن محمد نجاتي: اخويا المحترم

نشرت الفنانه راندا البحيري صورة جديدة تجمعها بالفنان محمد نجاتي في راديو radio filseka مع مقدمة البرنامج نسمهار الصغير ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". وعلقت راندا على الصوره قائلة : "أخويا المحترم اللي مشوفتش في أخلاقه وجدعنته محمد نجاتي في راديوradio filseka مع نسمهار الصغير قعدة نجوم". filseka مع نسمهار الصغير قعدة نجوم". يذكر أن تستعد الفنانة راندا البحيري لعرض فيلمها الجديد "ساحر النساء" ﺇﺧﺮاﺝ أحمد عياد الرشيدي، ﺗﺄﻟﻴﻒمحمد مكى، يشاركها البطوله محمد سليمان، ندى بسيوني، سميرة عبدالعزيز، مها أبو عوف، كلوديا حنا.

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