شاهد.. محمد رمضان يطرح برومو لإعلانه الجديد لإحدى مشروبات الطاقة

طرح الفنان محمد رمضان برومو لإعلانه الجديد لإحدى مشروبات الطاقة، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام".
وعلق محمد على الفيديو قائلاً:"أنتوا مستعدين واثق الخطوة وماشي بطلاقة هي معايا خلصانةبلياقة". ونال الفيديو إعجابالكثيرمن المتابعين أبرزهم "دايمًا موفق يارمضان".
يذكر أن أجدد أعمال بطولةالفنان"رمضان"مسلسل "البرنس" بجانب عدد من النجوم من بينهم نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز،عبد العزيز مخيون، ريم سامي، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه في شهر رمضان 2020
وتدور أحداث مسلسل "البرنس"حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.
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