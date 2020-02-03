بالصور.. أحمد رزق من كواليس مسلسل "بخط اليد"

نشر الفنان أحمد رزق مجموعة صور جديدة من تصوير مسلسله "بخط اليد"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق "رزق" على الصور : "تفتكروا رحلة أسوان حتغير حاجة فى شكل علاقة يوسف ودليله في بخط اليد". شكل علاقة يوسف ودليله في بخط اليد". وتدور أحداث المسلسل حول اكتشاف يوسف أن زوجته المتوفية نوارة كانت مريضة بمرض خطير، وبينما يعاني في عوالم Advertisements تأنيب الضمير والحزن على فراق زوجته، يعثر على رسالة غامضة من الزوجة لتنقلب الأحداث, ويضم العمل مجموعة من النجوم:" أحمد رزق, يسرا اللوزي, سوسن بدر, ميرنا نور الدين، خالد كمال، محمد حاتم، أسماء جلال، صفاء جلال, ومن اخراج: شيرين عادل، وتأليف: هالة الزغندي. تأنيب الضمير والحزن على فراق زوجته، يعثر على رسالة غامضة من الزوجة لتنقلب الأحداث, ويضم العمل مجموعة من النجوم:" أحمد رزق, يسرا اللوزي, سوسن بدر, ميرنا نور الدين، خالد كمال، محمد حاتم، أسماء جلال، صفاء جلال, ومن اخراج: شيرين عادل، وتأليف: هالة الزغندي.

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