قصي خولي يتحدث عن إبنه ومن إختار بين تيم حسن وباسل خياط لبطولة "خمسة ونص"؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل السوري ​قصي خولي​ للمرة الاولى عن إبنه وعلاقته به، إذ أشار إلى أنه يساعد زوجته في تربيته بشكل كبير، قائلاً أنه يغيّر له الحفاضات ويحممه وكل هذه الأمور، وأضاف بأنه منذ كان صغيرا كانوا ينادونه بـ "أبو العميد" تيمنا باسم والده، ولهذا السبب اختار إسم العميد لابنه.

ومن ناحية أخرى، كشف خولي عن أن طريقه نحو هوليوود أصبح قصيراً جداً، إذ أنه تلقى العديد من العروض، وبالتأكيد سيختار واحداً منها، وفي حال كان أحد نجوم هوليوود من سيكون؟، في البداية اختار خولي براد بيت مُفضلًا إياه على جورج كلوني، ثم فضل ليوناردو دي كابريو على الأول، وفي النهاية اختار جوني ديب.

وخلال حلوله ضيفاً على برنامج "غداً أجمل" الذي تقدمه الإعلامية مهيرة عبدالعزيز على شاشة الـMBC، إختار خولي الممثلة السورية سلافة معمار لتكون شريكه للعمل، وذلك من بين نسرين طافش، سلافة فواخرجي، كنده علوش، مشيراً إلى أنها شريكته في النجاح؛ إذ سبق وحققا نجاحات كبيرة سويا أبرزها في مسلسل "أرواح عالية".

ومن بين أسماء زملائه الممثلين السوريين ​تيم حسن​ و​معتصم النهار​ ومكسيم خليل وباسل خياط، من يختار ليكون بطل مسلسل "خمسة ونص" الذي قام هو ببطولته فيما لو كان مخرج العمل، فاختار حسن.