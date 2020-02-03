خمنوا هذا الطفل إبن أي نجم لبناني؟

ميرنا وليد - بيروت - شارك ​خالد علامة​ إبن الفنان اللبناني ​راغب علامة​، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من الطفولة، وعلّق عليها بالقول:"طفولتي".

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أثنوا على جماله وبراءته.

ومن ناحية اخرى، كان نشر خالد سابقاً عبر حسابه الخاص، صورة له وهو يقدم لوالده راغب علامة كوباً من الماء ليشرب ويعامله بطريقة مختلفة، وعلّق على الصورة قائلاً :"بس يكون بدك تاخذ مصاري من بيك".

الجدير ذكره أن خالد يرافق والده في أغلب الأحيان أثناء حفلاته وخلال تصوير حلقات برنامج ذا فويس في الموسم الخامس.

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