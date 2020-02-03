ليدي غاغا في الإطلالة الرسمية الأولى لها مع حبيبها

ميرنا وليد - بيروت - حضرت النجمة العالمية ​ليدي غاغا​ المباراة النهائية لمسابقة "سوبر بول" وذلك يوم أمس.

غاغا البالغة من العمر 33 عاماً كانت برفقة حبيبها الجديد مايكل بولانسكي وهي المرة الأولى التي تطل فيها غاغا ومايكل كثنائي رسمياً.

وكانت غاغا قد قدمت حفلاً يوم السبت وهو الحفل الذي يقام قبيل السوبر بول.

وتجدر الإشارة أن المرة الاولى التي رصدت فيها غاغا برفقة حبيبها الجديد في رأس السنة الجديدة ، في لاس فيغاس.

كما نشير أن غاغا كان لها حفل السوبر بول الشهير في استراحة المباراة عام 2017.



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