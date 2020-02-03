تراند اليوم : الطفلة إتغيرت .. منة عرفة تظهر الدبوسة بالازرق – صورة

حرص مصمم الأزياء احمد عبد الله على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بصورة جديدة للفنانة منة عرفة.

وظهرت منة عرفة في الصورة بإطلالة أنثوية ملفتة، حيث ارتدت فستانا أزرق طويلا من تصميم أحمد عبد الله، واتسم الفستان بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة بالقماش اللامع بالكامل، كما تميز بشق من الجانب كشف عن ساقها.

وانتعلت منة عرفة فى الصورة حذاء أبيض ذا كعب عالٍ، ونالت إطلالاتها إعجاب متابعي مصمم الأزياء على “إنستجرام”.

أما من الناحية الجمالية،فأعتمدت منة عرفة على خصلات شعرها البنى المنسدلة على كتفيها، فيما لم تستخدم مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.