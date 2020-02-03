تراند اليوم : مروة ميمي تنهار و تطالب بحق ” أبنها ” من أصدقائه

جدل كبير أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لقي كريم هشام، نجل الإعلامية مروة ميمي المذيعة بقناة “النهار”، ولاعب فريق نادي بتروجت 2004، مصرعه، مصابًا بطلق ناري في رأسه.

ناشدت مروة الجمهور والمسؤولين بالوقوف إلى جانبها في هذه المحنة، متهمة صديقه بقتله، حيث كتبت عبر حسابها على Facebook: “عايزه حق ابني. اقفوا معايا.. كان رايح يوم أجازته يلعب مع أصحابه بلاي استيشن في منزل صاحبه، يعملوا فيه كدا.. يموتوا.. اقفوا معايا كلكوا.. قلبي اتكسر”.

كانت التحريات قد توصلت إلى إلى أن نجل المذيعة ويدعى كريم، ويبلغ من العمر 15 عاماً، كان يجلس بصحبة 4 من أصدقائه، داخل إحدى الشقق بمنطقة الزمالك، وأثناء ذلك أخرج أحدهم سلاح ناري “طبنجة”، وأثناء المزاح خرجت طلقة أصابت رأس المجني عليه وأحدثت فتحة دخول وخروج، مما تسبب في وفاته في الحال.

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وتلقى قسم شرطة قصر النيل تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع دوي إطلاق نار داخل إحدى الشقق بالزمالك، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.