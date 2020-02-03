رد فعل غريب من الأمير وليام بعد سخرية براد بيت من هاري.. ماذا قصد بمزحته؟

متابعة بتجــــــــرد: تغيّب الممثل الأميركي براد بيت عن حضور حفل جوائز بافتاBAFTA بسبب إنشغاله لكنّه ترك خطابه بحوزة الممثلة الأسترالية مارغوت روبي.

وإثر فوزه بجائزة أفضل ممثل في فيلم “كوينتين تارانتينو”، تطرّق بيت في الخطاب الذّي ألقته روبي، إلى موضوع خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (BREXIT) وموضوع خروج الأمير هاري وميغان ماركل من العائلة الملكية (MEXIT) بحضور الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

وقال براد في الخطاب:” أهلاً بك يا بريطانيا! سمعتُ أنّك أصبحت عزباء، أهلاً بك بيننا!” وتابع قائلاً:”أتمنّى لك الأفضل بعد طلاقك من الإتحاد الأوروبي…”.

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وبعد أن شكر طاقم العمل والمخرج والمنتج وجميع المساعدين أضاف قائلاً:” سأسمّي هذه الجائزة “هاري” لأنني متحمسً بالفعل للعودة معها إلى الولايات المتحدة الأميركية”.

فانفجر الجمهور ضاحكاً ثم شوهد دوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام وكيت ميدلتون وهما يضحكان بعد الإدلاء بهذا التصريح، فظهر الجمهور في حالة حيرةٍ من رد فعلهما إثر هذه المزحة غير المفهومة.