حقل "جبل علي".. يحقق الاكتفاء الذاتي للإمارات من الغاز الطبيعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اكتشاف حقل غاز جديد بين إمارتي أبوظبي ودبي باحتياطيات تبلغ 80 تريليون قدم مكعب.

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توقيع اتفاقية "مشروع جبل علي" بين شركتي "أدنوك" و"دوساب" لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي باحتياطيات تبلغ 80 تريليون قدم مكعب.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "شهدت مع أخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين شركتي أدنوك ودوساب لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي باحتياطيات تبلغ 80 تريليون قدم مكعب (مشروع جبل علي).. ستبقى أرضنا مباركة.. ومعطاءة بالخير.. وستبقى دولتنا تعمل لتعيش أجيالها القادمة أكرم حياة".

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن مشروع جبل علي هو مخزون حيوي للغاز الطبيعي يكتشف بين سيح السديرة وجبل علي.. وستتولى "أدنوك" أعمال تطويره وإنتاجه بالاتفاق مع هيئة دبي للتجهيزات، وأضاف أن المشروع شريان جديد لموارد الطاقة ورافد لنمو اقتصادنا الوطني واستدامة خطط التنمية بالدولة.