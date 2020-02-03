سارة الطباخ ترد على تحالف الشرنوبى وحازم إيهاب بصورة مع "شريك النجاح"

شهدت الفترة الماضية، العديد من الخلافات بين المنتجة سارة الطباخ وكل من الفنان محمد الشرنوبي، والتي وصلت إلى ساحات القضاء، ثم الفنان الشاب حازم إيهاب، والذي أعلن خلال الفترة الماضية، توليها إدارة أعماله، ثم سرعان ما تم نشر العديد من الأخبار التي تفيد بوجود العديد من المشاكل بينهما، والتي وصلت إلى حد فسخ التعاقد، ولكن تدخل الوسطاء، لتهدئة الأمر، ولكن لازالت الخلافات بينهما قائمة.

ونشر خلال الساعات الماضية الفنان حازم إيهاب، صورة تجمعه مع الفنان محمد الشرنوبي، والذي أعلن من خلالها الصلح بعد الخلاف بينهما وابتعاد الثنائي عن بعضهما منذ وقت تولي المنتجة سارة الطباخ، إدارة أعماله، لكن عاد الثنائي مجددًا بعد خلاف حازم إيهاب مع شركة Earth production.

ونشر حازم إيهاب، صورة جمعته بمحمد الشرنوبي، وإسراء العدل، من خلال حسابه الرسمي على “انستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “عودة أسود الأرض”.

وبعد نشر هذه الصورة بساعات، تجاهلت المنتجة سارة الطباخ، هذا الأمر، ونشر صورة جديدة تجمعها مع النجم عمرو سعد، وعلقت عليها قائلة: “لا يمكن أن تنتظر للإعلان عما نعمل عليه.. شريك النجاح هو عمرو سعد”.

وفي وقت سابق، علق حسام لطفي المستشار القانوني للفنان محمد الشرنوبي، على الأخبار التي تم نشرها من قبل المنتجة سارة الطباخ، والتي تفيد بشطب دعوى الشرنوبي ضدها والتي يتم نظرها منذ شهور، والتي تهدف إلى التخلص نهائيا من تعاقده الحصري مع شركة “إيرث برودكشن” المملوكة لسارة الطباخ.

وقال محامي المطرب محمد الشرنوبي، إن الدعوى شُطبت في إطار توافق على إتاحة المجال لتدخل غرفة صناعة السينما، حيث كانت هناك جلسة في نفس اليوم لنظر شكوى شركة إرث برودكشن ضدها ولم تستمر الشركة في دعواها بالتعويض وانسحبث تاركة الدعوى للشطب، وحرصا من جانبنا على التمسك باختصاص الغرفة بفض النزاع طبقا للبند 8-2 من العقد جددنا الدعوى من الشطب، وأثبتنا قبولنا بالغرفة كحكم، وذكرنا ذلك في عريضة تجديد الدعوى من الشطب، وحدد لنظر الجلسة 8 فبراير المقبل.

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