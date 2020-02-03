شكرا لقرائتكم خبر عن "أكيد اتوزنت من غير بوقك".. اعرف حكاية قلشة أم كلثوم على إسماعيل ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، حيث توفيت فى مثل هذا اليوم عام 1975، وهى أشهر مطربة فى تاريخ مصر والشرق الأوسط ككل، وتميزت كوكب الشرق بخفة ظلها داخل الوسط الفني، وأجمع الكثير من المحيطين بها على ذلك سواء عن تجربة شخصية معها أم ما ذكره الآخرون عن مقالبها الطريفة.

وأحد مواقفها مع أسطورة الكوميديا إسماعيل يس، وكانت أم كلثوم في إحدى زياراتها للإسكندرية بصحبة أحمد رامي ورياض السنباطي، وهناك التقوا مصادفةً إسماعيل يس، في إحدى الصيدليات بمنطقة محطة الرمل.



اسماعيل ياسين وأم كلثوم

ولفت نظر أم كلثوم وقوفه بجوار الميزان الآلي، فسألته عن وزنه، وأجاب: "زي الفل 78 كيلو فقط لا غير"، وهنا اندهشت كوكب الشرق وقالت: "مش معقول.. لازم اتوزنت من غير بقك" فضحك الجميع بقوة، وهنا أصر إسماعيل على أن تزن نفسها هي الأخرى.

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ورفضت أم كلثوم بعد تحذيرات رامي لها بأنه يتميز بسرعة البديهة وخفة الدم، وما من شك أنه يريد الانتقام منها في نفس اللحظة، وبعدما لاحظ نجم الكوميديا ترددها ثم رفضها، أجاب سريعاً: "أكيد سيبتي صوتك في مصر وخايفة توزني نفسك من غيره"، فلم يتمالك الجميع أنفسهم من الضحك وكانت هي أولهم.

ونشأت "أم كلثوم" فى أسرة متواضعة الحال فى طماى الزهايرة بمحافظة الدقهلية فى 31 ديسمبر عام 1908، وأن كانت بعض الأقاويل تقول إن سنة الميلاد 1898، اسمها الحقيقى فاطمة إبراهيم السيد البلتاجى حرص والدها على تعليمها فى الكتاب وحفظت القرآن الكريم.

وكان والدها يعمل منشد ويعلم أخاها الغناء فيذهب معه فى الاحتفالات فسمعتهم أم كلثوم، وغنت لأبيها ما تعلمته فأعجب الاب بصوت ابنته وجعلها تشاركهم فى العمل، ليبدأ مشوارها الفنى فى سن الثانية عشر بإتقان فن الإنشاد وتحيى الاحتفالات وهى مرتدية ملابس الصبيان والعقال.