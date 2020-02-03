شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تنفعل على فريق عملها فى حفل غنائى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يبدو المطربون أنهم متفاعلون مع الجمهور خلال الحفلات الغنائية، ولكن فى حقيقة الأمر، يكون أغلبهم فى غاية التوتر، يضع فى اعتباره كل صغيرة وكبيرة، ويريد أن يكون كل شيء على أفضل ما يكون، حتى تنجح الحفل، ولهذا السبب، يخرج بعض الفنانين عن شعورهم أثناء الحفلات، ويخطئون ما فى التصريحات أو فى تصرفاتهم مع الجماهير، أو فرق العمل.

النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، أحيت أمس حفلا غنائيا، إلا أن أحد المتابعين، رصدها وهى تنفعل بشدة على أحد فريق عملها، بسبب خطأ تقنى فنى فى السماعة التى تضعها فى أذنها.

وبدت هيفاء منسجمة مع جمهور الحفل، ولكنها أكثر من مرة، التفتت لفريق عملها، وانفعلت عليهم بشدة، ثم عادت مرة أخرى إلى الجمهور وكأن شيئا لم يحدث.

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هيفاء تصور حاليا مسلسل "أسود فاتح" ويشاركها شريف سلامة، أحمد فهمى، روجينا، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.

وفى سياق متصل تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بعدما طرحت الشركة المنتجة البرومو الأول للفيلم ، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى.