شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال لأحمد رزق بشأن أحداث "بخط الايد" يثير فضول المتابعين .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه مسلسل "بخط الإيد" للنجم أحمد رزق وسوسن بدر وعدد من نجوم الدراما، حيث يعرض المسلسل عبر قناة dmc، واستطاع جذب العديد من المشاهدين، حيث أشاد الكثيرون بأداء أحمد رزق خلال أحداث العمل.

أحمد رزق نشر مجموعة من الصور له أثناء تواجده فى أسوان لتصوير بعض المشاهد، وطرح على المتابعين سؤالا قائلا: "تفتكروا رحلة أسوان حتغير حاجه فى شكل علاقة يوسف ودليلة"، ودليلة هى شقيقة زوجته الراحلة.



احمد رزق وهنا زهران



احمد رزق

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسل "إزى الصحة" عام 2017.



رزق فى اسوان

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يوسف ودليدة

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.

وحصد مسلسل "بخط الإيد" على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، حيث تركت الحلقات الأولى صدى واسعاً بين الأسر المصرية، لاسيما أن المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، ويتناول عدة قضايا تهم الشارع المصرى.