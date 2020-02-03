شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: رفضت منصب وزير الثقافة 5 مرات.. اعرف السبب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد صبحى خلال ندوته بجناح الأزهربمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن أسباب رفضه الدائم لمنصب وزيرالثقافة، والذى عرض عليه أكثر من 5 مرات فى أزمنة مختلفة عبررؤساء وزراء كانوا يرشحونه للمنصب.

وقال محمد صبحي: طول عمري أرفض المنصب فلا أحب الوظيفة لأنى فنان، وأحترم الفنان لأن وزير الثقافة يدير الثقافة، لكن الفنان يصنعها، فكيف أحرم نفسي من صناعة الثقافة؟، فأنا استطيع أن أقول رأيي لمن يسمع، ولكن إذا أردت أن أعارض فلن اتمكن من ذلك بحكم عملي في الإدارة وأيضا إذا أردت أن امتدح فلن استطيع لانه سيقال أنك تمدح لأنك في المنصب ولذلك أنا أكثر حرية وأنا فنان لانه يهمني رأي الناس.

يذكر إن الفنان محمد صبحي تحدث أيضا عن الاهتمام ببناء الإنسان وقال أنه يتم من خلال الثقافة والتعليم والتراث والهوية وعلي وزارة الثقافة والتعليم والاعلام أن يواجهوا ذلك بأعمال هادفة ولا يتركوا أطفالنا عرضة للانترنت وعلي الأسرة دور مهم في الحماية والتحذير والرقابة .

وجاء ذلك خلال ندوات جناح الأزهرالشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، تحت عنوان "الفن وأثره على ثقافة المجتمع"، والتي يحاضرها الفنان محمد صبحي، ويديرالندوة محمود عبد الرحمن، عضو المركز الاعلامي بمشيخة الأزهر.

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