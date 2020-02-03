نجل الداعية ” أبو إسحاق الحويني ” يصدر فتاوي بتحريم عيد الأم وكمال الأجسام والاختلاط في واتس آب ويجيز ختان الإناث

كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 05:55 مساءً - نشرت صحيفة ” اليوم السابع ” المصرية مجموعة من الفتاوي التي صدرت عن الداعية السلفي ” حاتم الحويني ” إبن الداعية الشهير ” أبو إسحق الحويني ” والتي أثارت حالة كبيرة من الجدل .

والتي جاء من بينها تحريم سماع الأناشيد الإسلامية ورياضة كمال الأجسام والاختلاط عبر تطبيق ” واتس آب ” وجواز ختان الإناث .

ووفقا لما نشرته الصحيفة فجاء ما قاله عن تلك الفتاوي في الآتي :

1- عيد الأم : حرم حاتم الحويني الاحتفال بعيد الأم وقال أن في ذلك تشبه بالقوم الكافرين .. وصدر عنه ذلك عقب توجيه أحد المتابعين له عبر صفحته سؤالا عن مدى جواز الخروج مع الأم للاحتفال بعيدها بهدف إسعادها .. وجاءت الإجابة : ” تخرج في أي يوم آخر مع أبنائها بالضوابط وتتجنب الخروج في هذا اليوم تحديدا والاحتفال به لما في خروجها والاحتفال به تشبه القوم الكافرين ونحن مأمورون بعدم التشبه بهم فمن تشبه بهم فهو منهم ” .

2- الاختلاط عبر ” واتس آب ” : جاء سؤالا لحاتم الحويني عن اختلاط الرجال والنساء في تطبيق واتس آب فقالت : ” ياشيخ ضروري لو أهل زوجي عاملين جروب على الواتس للأبناء بزوجاتهم وكتبت إحدى زوجات الأبناء أنها نجحت وأنا باركت لها نيابة عن أسرتي وجاء زوجي وكتب لها مبارك يا فلانة هل هذا شرعا يجوز ” .

ليجيب الحويني بفتواه التي حرمت هذا الأمر قائلا : ” لا يجوز اختلاط الأجانب في الجروبات يا إخوة ولو كانوا أقارب .. هذا باب من أبواب الفساد .. احذروه واتقوا الله ” .

3- تحريم الأناشيد والموسيقى : أفتى الداعية السلفى بحرمة سماع الأناشيد الإسلامية لتضمنها موسيقى .

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4- تحريم رياضة كمال الأجسام : حرم حاتم الحويني ممارسة رياضة كمال الأجسام لأن الممارسين لها يكشفون عوراتهم أمام الجماهير .

وردا على سؤال وجه إليه عن حكم عروض كمال الأجسام فقال : ” قد دأب المشتغلون برياضة كمال الأجسام على كشف عوراتهم أثناء ممارسة اللعبة وهذا محرم من غير شك ” .

وعن ختان الإناث وصف حاتم الحويني دار الإفتاء المصرية بالجهل بعد فتواها بتحريم ختان الإناث فقال في تغريدة له عبر موقع تيتر : ” هذا الحكم على إطلاقة بالحرمة لا يقوله إلا جاهل لم يقرأ كتابا في الفقه .. فختان النساء مشروع كختان الرجال لكنه آكد في حق الرجال .. وقد اتفق الأئمة على إنه مشروع وإن اختلفوا في كونه واجبا أو مستحبا لكنه مشروع يا دعاة الباطل ” .