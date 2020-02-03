إحالة واعظ ليبي للمحاكمة في سويسرا بعد دعاؤه على اليهود والمسيحيين في خطبة الجمعة

كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 05:55 مساءً - نشرت صحيفة ” SonntagsZeitung ” السويسرية عن إحالة الداعية الليبي ” صالح رمضان الفيتوري ” إلى المحاكمة في سويسرا على خلفية ما قاله في خطبة الجمعة في مسجد الرحمن في مدينة بيل .

حيث قام بالدعاء على اليهود والمسيحيين بالتدمير ووصفهم بأنهم موتى كما أعتبر أن رجم الزناة عقوبة مناسبة .

وذكرت الصحيفة بعض ما جاء في خطبته فقال : ” اللهم أرجوك إبادة أعداء ديننا اليهود والمسيحيين والهندوس والروس والشيعة ” .

وأثارت خطبته جدلا واسعا في البلاد مما دفع ناشطين سويسريين ومنظمات محلية إلى إقامة دعوى ضده والتي لا تزال منظورة أمام القضاء .. كما يواجه تهمة النصب والاحتيال في حصوله على مساعدة إجتماعية .

وعلى الجانب الآخر اعترض محامو الفيتوري على تلك الدعوى مؤكدين أن ترجمة الخطبة كاذبة .. وتم الطعن في الدعوى من قبل المجلس المركزي الإسلامي في سويسرا مدعيا أن وسائل الإعلام تصر على إساءة تفسيرها لفعل إسلامي يستخدمه الفيتوري في دعوته إلى الله .