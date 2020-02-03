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شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي مفاجأة حفل وائل كفوري في المكسيك والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
نوال الزغبي
"مين حبيبي أنا" الديو الشهير الذي جمع بين النجمة نوال الزغبي والفنان وائل كفوري في العام 1997، وهو الوحيد في مسيرة نوال كـ ديو غنائي مع فنان.
ومن جديد اجتمع كل من وائل ونوال في غناء "مين حبيبي أنا" في المكسيك. إذ، فاجأت نوال وائل بحضور حفله في المكسيك، بعد أن أحيت حفلها في المكان نفسه قبل يوم واحد.
وقالت نوال: "إجمالًا لا أسهر كثيرًا، ولكن هذا وائل له سحر خاص وسحر في صوته..حبيب قلبي أنت".
على المسرح غنى كل من وائل ونوال "مين حبيبي أنا"، وقامت نوال بنشر فيديو يجمعهما عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليه موجهة كلامها لـ وائل: "إنت اللي بحبه أنا.. ليلة من العمر مع ملك الرومانسية".
يُذكر، أنّ الجمهور ينتظر من نوال إصدار أغنيتها "القوية"، التي كانت قد أعلنت عنها منذ أيام، وما الرسالة التي تودّ أن توجهها نوال من خلال اختيارها لهذا العنوان؟!.
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