مريم حسين تواصل المعركة من داخل السجن

الإثنين 3 فبراير 2020

مريم حسين

بعد تأكيد دخولها الى السجن، نشرت والدة الفنانة مريم حسين، فيديو مطول لابنتها على حسابها على "إنستقرام" وهي تتحدث فيه عن تفاصيل الصعوبات التي واجهتها خلال مسيرتها الفنية وزواجها وإنجابها وطلاقها وسجن والد ابنتها.



Advertisements

والاتهامات التي لاحقتها خلال الفترة الماضية، والحروب القضائية بينها وبين الإعلامي صالح الجسمي والتي تسبب بخسارتها الكثير من الإعلانات، والفرص الفنية وإبعاد المنتجين عنها، كما تضمن الفيديو تسجيلاً صوتياً للإعلامي صالح حسين يقوم فيه بتهديدها، كما تحدثت عن حرمانها من ابنتها الصغيرة الأميرة والتي حرمت أيضاً من والدها بسبب سجنهما .

ويبدو أن مريم حسين قررت أن تواصل معاركتها من داخل السجن، وبهدف استعطاف الرأي العام قامت والدتها بنشر فيديو لحفيدتها وهي تبكي بسبب ابتعاد والدتها مريم حسين عنها.

كما نشرت مجموعة تعليقات طلبت عبرها المساعدة من الفنانة أحلام للصفح عن ابنتها في قضية هتك الأعراض بالتراضي والتي حكمت فيها بالحبس لمدة شهر واحد مع الإبعاد من دولة الامارات العربية المتحدة على خلفية القضية المرفوعة من قبل الصحفي صالح الجسمي.

كما نشرت والدة مريم حسين مجموعة تغريدات تطلب فيها من أهل الخير في الإمارات بالعفو عن من أجل طفلتها الصغيرة.

يشار إلى أن عدداً من الفنانات تفاعلن مع بكاء أميرة ابنة الفنانة مريم حسين من بينهن الفنانة مها محمد.