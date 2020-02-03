تامر حسني يشارك في مهرجان JTTX الموسيقي في مدينة جدة

الإثنين 3 فبراير 2020

تامر حسني

أعلن الفنان تامر حسني، استعداده لإحياء حفل غنائي ضخم بالمملكة يوم 27 فبراير الجاري، بمشاركة المطرب العالمي Akon وذلك ضمن فعاليات مهرجان JTTX الموسيقي في مدينة جدة.



ونشر تامر عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك، بوستر الحفل، وعلق علية قائلا: سعيد بمشاركتي في حدث من أكبر الفعاليات بالمملكة السعودية مهرجان JTTX الموسيقي” في جدة يوم27 فبراير.

يذكر أن تامر متواجد حاليا في السعودية مع النجمة حلا شيحة والفنان ماجد الكدواني لتصوير مشاهد فيلمه الجديد "مش أنا"، وقام بتصوير عدة مشاهد مع الفنان السعودي فايز المالكي، الذي انضم إلى قائمة نجوم شرف الفيلم.

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ونشر فايز المالكي صورة له برفقة الفنان تامر حسني، وعلق على الصورة قائلا: بداية تصوير فلم مش انا مع تامر حسني، ليرد عليه الأخير سريعا: نورت الفيلم يا حبيبي.

فايز أرسل رسالة ثانية إلى تامر حسني قائلا: ربنا يخليك انت نجم باخلاقك وادبك وروحك الحلوووووة، شكرا لك وسعيد جدا بالعمل معاك يا نجم.

والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.