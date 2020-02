الإثنين 3 فبراير 2020

لقطات ترصد لحظة سقوط آل باتشينو على السجادة الحمراء لحفل BAFTA 2020

رصدت عدة لقطات لحظة سقوط آل باتشينو Al Pacino على السجادة الحمراء لحفل جوائز BAFTA 2020 حيث كان يستعد للوقوف أمام الكاميرات احتفالاً بترشيحه لجائزة أفضل ممثل مساعد.



وكان آل باتشينو الذي يبلغ من العمر 79 عاماً يهم بصعود بعض درجات السلم لكنه تعثر في قماش السجادة الحمراء السميك وسقط أرضاً ليسرع نحوه عدد من الضيوف ويساعدونه على النهوض مجدداً في موقف بدا محرجاً للغاية.

آل باتشينو حضر الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن إلى جانب لفيف من صناع السينما في العالم، حيث كان مرشحاً في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم The Irishman، ولكنها ذهبت إلى النجم براد بيت عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.

وبعد سقوطه على الأرض حرص آل باتشينو على التموضع مجدداً أمام الكاميرات لتلافي آثار شعوره بالإحراج.

تتابع الصور التالي يرصد لكم لحظات تعثر وسقوط آل باتشينو على لسجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا البريطانية 2020