متابعة بتجـــــــرد: للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الثاني، قررت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر أن تقوم بإنشاء مدينة ألعاب خاصة بابنتها ستورمي.
وصممت كايلي جينر بوابة الملاهي على شكل وجه ابنتها ستورمي كما أن كل الألعاب والنشاطات في حفل عيد الميلاد كان لها طابع خاص إذ كانت على شكل وجه ستورمي أيضاً.
وبحسب صحيفة الديلي ميل، أنفقت كايلي جينر حوالى مئة الف دولار أميركي للاحتفال بعيد ستورمي.
واعتمدت كايلي سروالاً وقميصاً باللون الزهري البراق كما ألبست إبنتها الزي نفسه.
والجدير ذكره أن والد ستورمي، مغني الراب العالمي ترافيس سكوت، شارك في الاحتفال الضخم.
كانت هذه تفاصيل خبر كايلي جينر تحتفل بعيد ميلاد ابنتها على طريقتها.. مدينة ألعاب بـ100 ألف دولار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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