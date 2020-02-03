آل باتشينو يتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء.. فيديو يوثّق حادثة سقوطه

متابعة بتجـــــــــرد: تعرّض الممثل آل باتشينو لموقفٍ محرجٍ ليلة أمس الأحد عند وصوله إلى السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز BAFTA.

وفي التفاصيل وعند صعود النجم، صاحب الـ79 عاماً على سلم السجادة الحمراء متوجّهاً إلى قاعة ألبرت الملكية حيث أقيم الحفل، سقط على الأرض لتسرع إليه صديقته ميتال دون وتساعده على النهوض، ليقوم بعدها مبتسماً ويستكمل التقاط الصور.

وبالفعل، سرعان ما تجاهل باتشينو لحظة سقوطه حيث وقف أمام لوحة العلامات التجارية ورفع ذراعيه في الهواء لطمأنة الجمهور أنّه بخير.

ويُشار إلى أن آل باتشينو كان مرشحاً لجائزة أفضل ممثل مساعد لدوره في فيلم Irishman.