المخرج سام منديز يحصد نصيب الأسد في حفل “بافتا” البريطانية

متابعة بتجــــــــرد: حصد فيلم المخرج سام منديز “1917” نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون أو (بافتا) بنيله سبع جوائز. ومن بين الجوائز التي فاز بها الفيلم، جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج. وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها منديز بجائزة الأكاديمية البريطانية وذلك خلال حفل أقيم الأحد وحصد في خلاله ايضا, يواكين فينكس, على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “الجوكر”.

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