تسريب صور حميمة لبطلة “كذبتي الحلوة” التركية

متابعة بتجـــــــــرد: تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً فاضحة وحميمة جداً تعود للممثلة التركية الشهيرة أصلي بكير أوغلو بطلة مسلسل “كذبتي الحلوة”.

وإحدى الصور المتداولة هي لقطة لأوغلو عارية تماماً، وأخرى لها وهي في أوضاع حميمة مع حبيبها.

وبعد أن تصدرت هذه الصور قائمة الأكثر تداولاً على تويتر في تركيا، خرجت أصلي بكير أوغلو عن صمتها حيال صورها في أوضاع غير لائقة.

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وهدّدت بمقاضاة كل من ينشر صورها الخاصة التي لم توضح كيف تم تسريبها، وناشدت جمهورها ووسائل الإعلام عدم الإسهام في ترويج تلك الصور والمقاطع.

وجاء في تصريحها:”أود أن أبلغ الجمهور أني بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية عند النائب العام والجهة الأمنية المسؤولة ضد أولئك الذين نشروا منشورات قبيحة تتضمن صوري واسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وضد كل من نشرها وتداولها بقصد أو كان آلة لذلك”.