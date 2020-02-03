خاص- الدراما اللبنانية “العودة”، “سرّ” و “ما فيّي” تجتاح الشاشات العربية

اجتاحت الدراما اللبنانية شاشتي MBC4 و OSN مع انطلاق عرض مسلسلات “العودة” و “سرّ” و “ما فيّي” بجزئه الثاني، ما سبب ثورة من التعليقات على المنصات الاجتماعية اثناء عرض حلقات المسلسلات الثلاث.

اشاد رواد الانترنت بكل من ساهم بوصول المسلسلات الى برّ الامان خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان، حيث عبّر الكثيرون عن فخرهم بالممثلين اللبنانيين الذين يجتاحون الشاشات العربية ويتألقون بأبرز الأعمال على الرغم من كل الصعوبات التي تواجههم وتواجه الدراما.

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مسلسل “العودة” يعرض الساعة الثامنة عبر MBC4 من انتاج ايغل فيلمز بالتعاون مع mbc studios وتتوزع البطولة بين دانييلا رحمة، نيكولا معوض، وسام فارس، إيهاب شعبان، رودريغ سليمان، ريم خوري، أسعد رشدان، إيلي متري، نغم أبو شديد، رانيا عيسى، أندريه ناكوزي، هيام أبو شديد، مجدي مشموشي، وسام صباغ، جمال حمدان، ليزا دبس، كريستيان الزغبي، شربل زيادة، ساشا دحدوح، يمنى ابو حنا، تمار أفاكيان وسواهم. كتابة رائد أبو عجرم، ومعالجة درامية لطارق سويد وإخراج إيلي السمعان.

مسلسل “سرّ” يعرض الساعة التاسعة عبر MBC4 من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز، بطولة بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وسواهم. تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات.

مسلسل “ما فيّي“٢ يعرض الساعة 8.30 عبر شاشتي OSN و MTV”، إنتاج شركة “صبّاح أخوان، إخراج رشا شربتجي، قصّة سيناريو وحوار كلوديا مرشليان، بطولة مُعتصم النهار، فاليري أبو شقرا وزينة مكي ونخبة من نجوم الدراما العربيّة نذكر منهم بيار داغر، ليليان نمري، إلسا زغيب، جو طراد، ناتاشا شوفاني، سعد حمدان، إيلي شوفاني وغيرهم، بالاضافة الى وجوه تمثيلية جديدة انضمت الى الجزء الثاني من بينهم سينتيا سامويل، وسام بريدي، وسام صباغ والقديرين كارمن لبّس ونعمة بدوي.