تحديد سبب وفاة دحمي الروقي المفاجئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشهد وفاة المدون السعودي عبدالرحمن الروقي المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "دحمي الروقي" اهتماما كبيرا من جانب المتابعين، خاصة أن وفاته جاءت فجأة وفي عمر صغير لم يناهز الأربعين عاما حيث ولد عام 1981 بالمملكة العربية السعودية.

وتداول سعوديون معلومات حول السبب وراء وفاة المدون عبدالرحمن الروقي، وتناقلت الأغلبية السبب على أنه توفي نتيجة حادث سير أدى إلى وفاته مباشرة، وأشار البعض إلى أنه كان معهم قبلها وبعد مغادرته وقع الحادث الذي أودى بحياته، فيما ترك مغردون تساؤلات حول سبب الوفاة الذي لم يكشف عنه رسميا.

وتناقل البعض تغريدة للمدون الراحل قيل إنها كانت آخر ما كتبه عبر حسابه على "تويتر"، وتأثر المغردون بالرسالة كونها تعبر عن إحساسه بقرب الخاتمة، وأنها وصية منه قبل الوادع في شكل رسالة، وقال فيها عبدالرحمن الروقي: "أستغرب من ناس أعمارها صغيرة وعايشة بضيقة وبعمر صغير لا تزرع بداخلك شي مو فيك وتتأثر فيه عيش عمرك وتذكر ما يجيك إلا مكتوب لك عيونك وضحكت ماهي مخلوقة للحزن غيرو مابي داخلكم يا أصدقاء".

ونقلت بعض المواقع عن بعض المقربين من دحمي الروقي الذي لم يوضح أهله سبب وفاته رسميا، أنه توفي نتيجة حادث سير دون تحديد مزيد من التفاصيل.

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على صعيد آخر؛ شيعت أسرته اليوم الاثنين جثمانه إلى مقابر الأسرة؛ إذْ نشر شقيقه رحيم الروقي أول صورة من المقابر التي وارت جثمانه عقب الصلاة عليه في مسجد الراجحي مخرج 15 وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر".

وعلق رحيم الروقي على الصورة قائلا: "اللهم انهم اثنين ما بينهم سنة، فاللهم إني في وجهك وفي جاهك وأسألك بكل أسمائك إنك ترحمهم وتدخلهم جنات الفردوس ومثل ما جمعتني فيهم في الدنيا تجمعني معهم في الجنة ووالدينا والمسلمين".

والمدون عبدالرحمن الروقي من مواليد 1981، ويعد من أشهر المغردين السعوديين على مستوى المملكة، وشكلت وفاته صدمة كبيرة بين أهله وأقاربه ومتابعيه عبر موقع تويتر الذي يحظى من خلاله على أكثر من 50 ألف شخص، وتميز بتغريداته الحسنة والخلاقة التي كان لها صدى في المملكة العربية السعودية.