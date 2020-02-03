جوارب سكارليت جوهانسون الشفافة تورطها عقب حفل البافتا.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما تألقت النجمة سكارليت جوهانسون خلال حفل جوائز البافتا بإطلالة مستوحاة من عشرينيات القرن الماضي في ثوب وردي مفعم بالريش، ظهرت مرة آخرى بثوب أسود جريء عقب الحفل كان أكثر جذبا للانتباه.

وبدت جوهانسون متألقة بالثوب الأسود أثناء توجهها إلى حفل مرصع بالنجوم في Chiltern Firehouse بلندن، إلا أن الجوارب الضيقة التي ارتدتها تحت ثوبها وضعتها في موقف محرج، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت جوهانسون بجوارب شفافة ممزقة بالطول، وهو الأمر الذي التقطته عدسات المصورين وتم التركيز عليه من جانب وسائل الإعلام العالمية.

وارتدت سكارليت جوهانسون، البالغة من العمر 35 سنة فستانا ورديا مفعما بالحيوية مستوحى من عشرينيات القرن الماضي خلال حفل جوائز "بافتا".

وكان الفستان المطرز مفتوحا من الصدر، وبالرغم من أنه كان طويلا بدرجة كبيرة إلا أنها أظهرت كعبها الفضي، وأكملت إطلالتها بمكياج وردي ناعم وتسريحة شعر مرتفعة.

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وكان قد أقيم حفل جوائز الأفلام الأكاديمية البريطانية الثالث والسبعون (BAFTAs) في قاعة ألبرت الملكية بلندن يوم الأحد، حيث توافد النجوم من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة البريطانية للحفل.

وحضر الحفل العديد من النجوم والمشاهير من بينهم؛ براد بيت، ليوناردو دي كابريو، تشارليز ثيرون، روبرت دي نيرو وآل باتشينو وغيرهم من نجوم العالم.

وتسلمت الممثلة رينيه زيلويجر، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جودي"، في حفل الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، "بافتا"، ونافست "رينيه"، على الجائزة، سكارليت جوهانسون، عن دورها في قصة زواج، وسيرشا رونان عن فيلم Little women، وتشارليز ثيرون عن دورها في Bombshell.

ولفتت جوهانسون أيضا الأنظار خلال حفل توزيع جوائز الـ "جولدن جلوب" " 2020" في نسخته الـ 77 والذي أقيم في فندق "بيفرلي هيلتون" بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصلت الحفل برفقة خطيبها "كولن جوست"، وقد تبادلا القبلات خلال الحفل وأمام الكاميرات.