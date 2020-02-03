قاسم ملحو يكشف طبيعة دوره في "باب الحارة 11".. ويتحدث عن "العميد"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف الفنان قاسم ملحو في حديث خاص مع موقع فوشيا عن تحضيراته الجديدة للموسم الدرامي المقبل، مبينا أنه سيبدأ قريبا تصوير دوره في مسلسل "باب الحارة" بجزئه الحادي عشر بشخصية "أبو مشعل" رئيس المخفر وهي شخصية جديدة على السلسلة الشامية الشهيرة لم تحضر في الأحداث من قبل، وحضوره ليس بديلا عن أحد الفنانين.

كذلك قال بأنه يواصل حاليا تصوير دوره في مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني إخراج تامر اسحق، بينما أنهى تصوير دوره في مسلسل "بروكار" بشخصية "هنائي" التي تتواجد في العديد من أحداث الحارة وتتفاعل مع الشخصيات الموجودة، وسيعرض في شهر رمضان المقبل وهو من إخراج محمد زهير رجب وإنتاج قبنض.

وهو عمل بيئي شامي، تدور أحداثه خلال عام 1942 فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، ويتحدث عن صناعة البروكار خلال تلك الفترة، ومحاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة هذه الصناعة، كما سيتناول العمل دور المرأة السورية في مواجهة الاحتلال الفرنسي، بالإضافة إلى قصص مشوقة تتعلق بجريمة قتل تقع في الحارة، وما ينتج عن ذلك من أحداث مختلفة، متمنيا أن يحقق العمل عند عرضه القبول والرضى الجماهيري.

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وتحدث ملحو عن مشاركته في مسلسل "العميد" الذي عرض على منصة يوتيوب وتدور قصته حول عميد في الجامعة يدخل أحد المخيمات السورية في لبنان لإجراء البحوث وسط تناقضات يعيشها سكان المخيم في فترة الحرب وما بعدها، وبسبب جريمة قتل غامضة وسط دراما وغموض يجد العميد مراد نفسه مبتعدا عن محاضراته الجامعية ومتفرغا لعالم التحقيق في الجرائم.

من جانب آخر أعرب ملحو عن أمنيته في أن يسعى الجميع لدعم الدراما السورية التي يخاف عليها من الشيخوخة، متجها لدعم كل موهبة جديدة، والدماء الشابة التي ترفد حركتها، مشبها إياها بالفيتامينات المقوية؛ لأنها تقدم أفكارا ورؤى جديدة ومختلفة، معتبرا أن الدراما السورية ليست بأحسن أحوالها بسبب عوامل عديدة أثرت على كم ونوع الإنتاج.

وأكد أن الحضور السوري في الأعمال المشتركة أعطى جودة نتيجة الخبرة لمثل هذه الأعمال مع تميز السوريين من فنانين وفنيين.