"The traitor" يحكي قصة أول مخبر مافيا في صقلية

يشهد يوم 31 يناير المقبل، عرض 4 أفلام أجنبية جديدة في دور العرض بالولايات المتحدة الأميركية وعدد آخر من الدول، منها فيلم الرعب والخيال "Gretel & Hansel"، ويحكي بحسب موقع "IMDB"، قصة فتاة تبحث مع شقيقها الصغير عن الطعام والعمل، لتبدأ أحداث مرعبة غير متوقعة بعد ذلك.

فيلم "Gretel & Hansel"، من إخراج Oz Perkins، وتأليف Rob Hayes، وبطولة Sophia Lillis, Alice Krige، وجرى تصوير الفيلم في كندا وبريطانيا، ويعرض في أمريكا، الأرجنتين، كندا، إستونيا.

ويعرض الفيلم البريطاني "The Rhythm section"، وهو من نوعية الأكشن والدراما، ويحكي بحسب "IMDB"، عن امرأة تسعى للانتقام من الذين دمروا طائرة أودت بحياة أسرتها.

الفيلم من إخراج Reed Morano وبطولة Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown، وتكلفة إنتاجه 50 مليون دولار.

كما يعرض الفيلم الأمريكي "The assistant"، وهو من إخراج وتأليف Kitty Green، وبطولة Julia Garner, Matthew Macfadyen, Makenzie Leigh.

ويعرض يوم 31 يناير أيضًا، فيلم "The traitor"، ويحكي السيرة الذاتية لـTommaso Buscetta والملقب برئيس العالمين، وهو أول مخبر مافيا في صقلية، وتدور أحداث الفيلم عام 1980.

Advertisements

فيما يُعرض أيضًا فيلم "The traitor"، من إخراج Marco Bellocchio، وبطولة Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi.

قد يهمك ايضاً:

جثث وهياكل وأطفال في برومو فيلم الرعب الجديد "أنتلرز"

ننشر إيرادات السينما العالمية بعد انخفاض الإقبال على دور العرض بسبب الطقس