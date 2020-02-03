كندة علوش تفاجئ جمهورها بمنشور سياسي غامض على "تويتر"

شنت الفنانة السورية كندة علوش، هجوما حادا على السياسة بشكل عام والمشتغلين بها، وأصحاب المصالح الذين يسعون فقط خلف مصالحهم.

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر”: “ما في أبشع من السياسة.. فن المعايير المزدوجة والغاية تبرر الوسيلة واللي بيتزوج امي بقلو ياعمي.. أعداء اليوم حلفاء الغد والعكس صحيح المصالح بتحرك كل شي لا وجود للمعاير الأخلاقية أو الصح والخطأ أو لمفاهيم طوباوية كالخير والرحمة والإنسانية”.

وفي وقت سابق، علقت الفنانة كندة علوش بطريقة أوضحت مدى غضبها من استخدام جنسية السارق الذي حاول اقتحام فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الحادث الذي وقع صباح الأحد الماضي، بعدما حاول شاب من مواليد 1989 التسلل إلى منزل النجمة الكبيرة الواقع بمنطقة سهيلة كسروان بجبل لبنان وسرقته.

وقالت علوش: “لما يكون في مجرم حرامي أو قتيل هي الألقاب بتكفي للكلام عن متهم، وقانونيًا ما بتستخدم جنسية المتهم للدلالة عنه، أكيد الضرر الواقع على أسرة فيها أطفال هو ضرر نفسي كبير منتمنى يتجاوزها بأسرع وقت، بس الفتنة خطر كبير ياريت المواقع والمنابر الإعلامية تكون أكثر وعي بصياغة الخبر”.

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