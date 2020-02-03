محمد رمضان يقترب من الربع مليار مشاهدة بـ"إنساي"

تعدت أغنية «إنساي» للنجمين محمد رمضان وسعد لمجرد حاجز الـ200 مليون مشاهدة على قناة رمضان عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

ووصل حجم مشاهدات الأغنية إلى 206 ملايين متابع على «يوتيوب» منذ طرحها 17 يوليو الماضي، وهي من كلمات وألحان المغربي سعد لمجرد، وقد تنوعت كلماتها بين اللهجتين المصرية والمغربية.

وتم تصوير الكليب تحت إشراف المخرج حسام الحسيني، وجسد الفنانان شخصيتي عاملين في أحد المقاهي، ويتعرض رمضان للخيانة من حبيبته، ويحاول لمجرد مواساته، ويعثران على ثروة تغير مسار حياتهما، ويقدمان الأغنية معا أمام ساحة برج إيفل فى باريس، وينتقلان بعدها إلى قصر فاخر ليعيشا حياة الرفاهية، ويتمكن رمضان من نسيان حبيبته.

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