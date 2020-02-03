"الكاثوليكي للسينما" يهدي الدورة الـ68 للمخرج سمير سيف

قررت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، إهداء الدورة الـ68 للمخرج الراحل سمير سيف، وتستمر خلال الفترة من 28 فبراير حتى 6 مارس 2020.

والتقى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، بأعضاء لجنة التحكيم لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الثامنة والستين.

وتشكلّت اللجنة برئاسة السيناريست عاطف بشاي، وعضوية كل من الفنانة رغدة، والفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسي، والمخرج هاني لاشين، والمونتيرة غادة جُبارة، ومدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، والناقد عصام زكريا.

اختارت لجنة المهرجان هذا العام خمسة أفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، من أصل٣٣ فيلمًا، هي "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، و"جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، و"الممر" للمخرج شريف عرفة، و"بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

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