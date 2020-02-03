راشد الماجد يتألق في حفل ختام مهرجان دبي للتسوق

القاهرة – لايف ستايل
أحيا الفنان السعودي راشد الماجد الحفل الختامي لفعاليات مهرجان دبي للتسوق، مساء أمس وسط حضور جماهيري كبير، على خشبة مسرح "كوكا كولا أرينا" في دولة الإمارات.
وقدم الماجد خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه والتي تفاعل معها جمهور دبي ومن ضمنها "وحشتنى سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تنحط ع الجرح، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبى، أنت الدنيا"، وغيرها.
وشارك المطرب العراقي ماجد المهندس الحفل، حيث قدم هو الأخر عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة التي أشعلت حماس الجمهور العربي الحاضر.
وطرح مؤخرًا الماجد، أغنية "دبى كوكب اخر" من كلمات أنور المشيري وألحان أحمد الهرمي وتروي قصة نجاح إمارة دبي التي أصبحت وجهة عالمية تضاهي أعرق مدن العالم وترحب بملايين الزوّار كل عام.
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