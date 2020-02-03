عمرو دياب ورامي جمال ولطيفة يتنافسون بألبوماتهم الغنائية في شتاء 2020

يستعد عدد من المطربين لطرح ألبوماتهم الغنائية خلال الفترة المقبلة ليتنافسوا بها في موسم الشتاء على غرار المنافسة القوية التي يشهدها سوق الغناء في موسم الصيف من كل عام، وتأتي البداية مع الهضبة عمرو دياب والذي فاجئ جمهوره بالإعلان عن طرح ألبوم جديد يوم 12 فبراير/شباط المقبل يحمل اسم "سهران"، بعد مرور أشهر قليلة عن ألبومه الأخير الذي طرح منه عدد كبير من الأغنيات بشكل منفرد وكان يحمل اسم "أنا غير".

ومن المقرر أن يضم ألبوم "الهضبة" الجديد حوالي 14 أغنية أعلن عن واحدة منهم، بطرحه البرومو الخاص بها وهي بعنوان "هيعيش يفتكرني" ضمن حملته الدعائية للألبوم، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي نادر حمدي.

ويتعاون عمرو دياب في أغنيات ألبوم "سهران" مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي وغيرهم.

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فيما يستعد المطرب رامي جمال لطرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "أنا لوحدي" خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهى من التحضيرات النهائية الخاصة به، ووضع رامي جمال بعض الألحان لعدد من أغنيات الألبوم بنفسه كما تعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أحمد المالكي ووسام عبدالمنعم، وياسر نور، ونادر حمدي، وتامر حسين، ومدين، أحمد تبارك، ومحمد غريب، وأحمد عرفان، وجمال الخولي، وأحمد إبراهيم، ومودي سعيد، وغيرهم.

وسلم رامي جمال ماستر الألبوم خلال الأيام الماضية إلى الشركة المنتجة للألبوم استعدادا لطرحه في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ويضم ألبوم رامي جمال 17 أغنية وهي "أنا لوحدي، وعلى طبيعتي، وفاهماني، ومش ملاحظ حاجة، وبيهم كلهم، واستغيت، وماغيرتش، وخليكى، ولقلبك سلام، ونسيت ولا لسة، ويا سنين، وتسد النفس، ونفسي أخلص"، ويقدم خلال الألبوم أغنية على طريقة الديو مع زوجته المعتزلة ناريمان، وتحمل الأغنية أسم " مش ملاحظ حاجة"، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة فيديو كليب لطرحها بالتزامن مع الألبوم.

وفي سياق متصل، بدأت المطربة التونسية لطيفة خلال الأيام الماضية الدعايا لألبومها الغنائي الجديد والذي يحمل اسم "أقوى واحدة"، وطرحت مؤخرا أولى أغنيات الألبوم على طريقة الفيديو كليب بعنوان "في الأحلام" والأغنية من كلمات وألحان إسلام صبرى، وعلمنا أن لطيفة استقرت حتى الآن على عدد أغنيات الألبوم والذي سيضم 14، وحرصت على أن يكون ألبوم "أقوى واحدة" مزيجا بين اللهجات العربية منها التونسية والمصرية.

وتعاونت المطربة لطيفة في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين في مصر والوطن العربي، من بينهم الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، والملحن مدين، والشاعر أيمن بهجت قمر، وليد سعد، عمرو المصري.

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