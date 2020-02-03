.أشرف زكي ينفي وفاة الفنانة نادية لطفي

نفى منذ قليل الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين - رئيس أكاديمية الفنون الأخبار المتداولة بشأن وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي.



وأكد نقيب الممثلين، أن الفنانة نادية لطفي مازالت متواجدة فى العناية المركزة، وتحت إشراف مجموعة من الأطباء المعالجين لها حيث تغيب عن الوعي ثم تعود مرة أخرى.

وكانت نادية لطفي احتفلت يوم 3 يناير الماضي بعيد ميلادها والذي يصادف أيضًا يوم ميلاد الفنانة إلهام شاهين التي حرصت على زيارة نادية لطفي في المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة ونشرت «فيديو» من كواليس زيارتها فى المستشفى عبر حسابها على انستجرام. موجهة لها رسالة: «بحبك.. كل سنة وأحلى إنسانة وأعظم فنانة فى برج الجدى.. الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفى حبيبة قلبى طيبة وبخير وصحة يارب».

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