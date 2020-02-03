طبيب أصالة يوضح طبيعة العلاقة بينهما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، العديد من الشائعات حول ارتباط الفنانة السورية أصالة نصري، بطبيبها فادي نصر، وذلك إثر انتشار عدة صور تجمعهما سويًا، بعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، مقطع فيديو، للقائها مع طبيب التجميل فادي نصر، الذي كشف عن طبيعة علاقته بنصري.

قال نصر، إن الأنباء التي يتم تداولها حول ارتباطهما، ما هي إلا شائعات، لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن هذه الشائعة خرجت بعد انفصالها عن زوجها، وذلك لأن البعض يحب أن يتصيد في الماء العكر.

يذكر أن أصالة، كانت قد أشادت بفادي في شهر أكتوبر الماضي، عبر حسابها على Twitter، كاتبة: "هو الفنان الدكتور الصديق إلي مسؤول عن مظهري وهو اللطيف الذي اشتكي له مما يزعجني بمرات فيصالحني عليها بمنتهى النعومة وببساطة الدكتور فادي نصر".

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ليرد عليها كاتبا: "أهم ما يميز الفنانة أصالة أنها تمد من حولها بالقوة والإيمان بالحياة، ومن معرفتي وصداقتي بأصالة، هي من الفئة القليلة التي تشع بمحبتها للناس، وتمد من حولها بالقوة والإيمان بالحياة، وأنها إنسانة مرهفة الحس وتحب الناس، وأنوثتها طاغية رغم شموخها وكبريائها".

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