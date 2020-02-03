غادة نافع تكشف عن عدد زيجات والدها

القاهرة – لايف ستايل
نفت الفنانة غادة نافع ما تردد حول وجود خلافات بين والدها الفنان إيهاب نافع ووالدتها الراحلة ماجدة والصلح بينهما في زفافها.
وقالت غادة نافع خلال حلولها ضيفة مع منى الشاذلي في برنامج "معكم" الذي يعرض عبر شاشة CBC، إن والدها أوروبي الطبع لذا ففكرة صداقته بزوجته السابقة ماجدة كانت عادية.
وأشارت غادة إلى أن علاقتها بوالدها كانت رائعة فهي تراه وتتواصل معه باستمرار وليس صحيحا أن والدتها كانت تمنعها من رؤيته.
وأضافت غادة أن والدها تزوج نحو 13 مرة وكان حاضرا في زفافها برفقة إحداهن وهذا ما سبب ضيقتها لأنها كانت تود أن ترى والدها ووالدتها فحسب في زفافها.
ورحلت الفنانة ماجدة الصباحي عن عالمنا الخميس 16 يناير، عن عمر يناهز 88 عاما، وأقيم العزاء افي مسجد عمر مكرم بمشاركة العديد من نجوم الفن، في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإلهام شاهين، وليلى علوى، ونرمين الفقي، ودنيا عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، والإعلامي وائل الإبراشي، ومحمود قابيل، وعزت العلايلى وسمير صبرى ودلال عبد العزيز، ورجاء الجداوي.
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