أغنية «كانت باينة» لكنزة مرسلي تتخطى المليون الأول

تخطت أغنية "كانت باينة" للنجمة الجزائرية كنزة مرسلي، أول مليون مُشاهدة، مُحققةً 1,2 مليون مشاهدة وذلك عقب طرحها حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستديوز على اليوتيوب.
وتُحقق أغنية "كانت باينة" إنتشاراً واسعاً بين الجمهور الجزائري عبر مختلف شبكات مواقع التواصل الإجتماعي، اضافة الى دخولها ضمن "الترند" على تويتر في عدة دول عربية.
أغنية "كانت باينة" من كلمات والحان ربيع كاسطور، وتوزيع ياسين موزارت، والكليب من اخراج عادل سرحان.
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