تعليق محمود البزاوي على تكريم ابنته

علّق الفنان محمود البزاوي على فوز ابنته "منة" بجائزة "هيباتيا الذهبية"، عن فيلمها "جدي الشقي"، الذي شاركت به في عروض الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

نشر البزاوي عبر حسابه على تويتر، صورة ابنته أثناء التكريم، وعلّق كاتبا: "أنا مبسوط جدا وفرحان أوي ببنتي اللي فازت النهاردة بجايزة أحسن فيلم في مهرجان إسكندرية للفيلم القصير ومبسوط أكتر إن الفيلم بيتكلم عن جدها وعمنا محمود السعدني.. النهاردة يا عم محمود منه فرحت بيك وفرحتنا بيها.. مبروك يا حبيبتي".

يُذكر أن فيلم "جدي الشقي" يدور حول قصة حياة الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني، الذي عرف بـ"الولد الشقي"، وقت المنفى، سيناريو وإخراج حفيدته منة البزاوي، تصوير مهاب أشرف، مونتاج شهاب أحمد.

يشار إلى أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة ‏الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية، كما ينظم المهرجان ورش وندوات فنية مجانية على مدار ‏العام‎

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