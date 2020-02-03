منال سلامة سعيدة بشائعة وفاتها!

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كذّب نقيب الممثلين المصريين الدكتور أشرف زكي شائعة وفاة الفنانة منال سلامة أثناء أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، التي انتشرت بسرعة خلال الساعات القليلة الماضية، وبرزت بين المواضيع الأكثر تداولا في السعودية ومصر.
كما نشرت عضو النقابة الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها الخاص على إنستجرام، صورة لزميلتها وعلقت عليها كاتبة: "الفنانة الجميلة منال سلامة بخير والخبر المنتشر عنها كدب ربنا يخليها لجوزها وأولادها".
وكان مُلفِتاً أن "سلامة" تدخلت لتنفي الشائعة بنفسها عبر فيديو من خلال حسابها الرسمي على "إنستغرام" لتنفي شائعة وفاتها بشكل قطعي. حيث تحثت للجمهور قائلة: "انا سعيدة بخبر موتي جداً لاني شوفت صحابي اللي بيحبوني والتليفون مبطلش رن أنا عايشة حية لسه ارزق وميرسي جداً على حبكم ليا".
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