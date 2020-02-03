داليدا تفاجِئ الجمهور بكدماتٍ على وجهها







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شغلت الممثلة اللبنانية داليدا خليل رواد مواقع التواصل بصورة تُظهِر آثار كدمات وضرب على وجهها. ليتبيّن لاحقاً أنها لقطة ترويجية اتُخِذَت من دورها في مسلسل "سرّ" الذي تدور أحداثه حول اختفاء رجل أعمال ذائع الصيت في ظروف غامضة. وهو من إنتاج "ميديا هاوس بيكتشرز" للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان، ويُحقق نجاحاً واسعاً منذ الأسبوع الأول لعرضه على شاشة MBC4. يشار إلى أن هذا العمل الدرامي من تأليف وسيناريو وحوار، وإخراج مروان بركات، ويشارك في بطولته الفنّانون السوريان بسّام كوسا ورواد عليو، واللبنانيون، فادي ابراهيم، باسم مغنية، وسام حنّا، ناتاشا شوفاني وجوي هاني. علماً أن "خليل" تُطلُ بشخصيةٍ مختلفة لناحية الشكل والمضمون كأمرأة تتصرف بذكاء وسط المخاطر المحيطة بها.

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