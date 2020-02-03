شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة للفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر مع ياسر جلال في "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر مشاهدها فى مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال والمقرر أن ينافس به فى رمضان المقبل، وننشر صورة من داخل كواليس العمل تجمع بين ليلى أحمد زاهر وياسر جلال حيث تجسد دور ابنته طوال الأحداث، وتظهر بشكل مختلف نظرا لطبيعة الفترة الزمنية التى تدور حولها قصة المسلسل للمخرج حسين المنباوى، حيث يجسد ياسر جلال جلال شخصية "حسن الجبالى" ويعمل مبيض نحاس ولديه محل خاص به داخل الحارة التى يعيش بها تحمل اسم "نحاسيات الجبالى" .



ياسر جلال وليلى احمد زاهر فى كواليس الفتوة

وغابت ليلى أحمد زاهر عن التمثيل على مدار الـ 6 سنوات الماضية منذ مشاركتها فيها فيلم "عنتر وبيسة" مع محمد لطفى وأمينة و صافيناز عام 2014 حيث كانت لا تزال طفلة وبعدها انشغلت باستكمال دراستها وابتعدت عن الساحة الفنية ولم تشارك بأى أعمال طوال هذه الفترة.

مسلسل "الفتوة" بطوله ياسر جلال، بمشاركة مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهد صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.

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وكسبت ليلى أحمد زاهر شهرتها كواحدة من أبرز الأطفال على الساحة الفنية بعدما ظهرت للمرة الأولى فى فيلم "كابتن هيما" مع تامر حسنى وزينة عام 2008، ليستعين بها تامر فى فيلمه "عمرو وسلمى" بأجزائه الثلاثة، وانطلقت ليلى بعد هذا العمل الذى خطفت فيه الأضواء بشقاوتها وخفة ظلها.

ومن أبرز الأعمال التى شاركت فيها ليلى أحمد زاهر مسلسل "بره الدنيا" انتاج شركة سينرجى عام 2010 مع شريف منير ونسرين امام، وفيلم "محترم الا ربع" مع محمد رجب، ومسلسل الزناتى مجاهد" و "كلبى دليلى" مع سامح حسين، وفيلم "يا انا يا هو" وسيت كوم "الهلالى سلالم" مع نضال الشافعى ومسلسل "آدم" مع تامر حسنى.