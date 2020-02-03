شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: لا تتركوا أولادكم للإنترنت والأسرة لها دور مهم في الحماية والرقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاب النجم محمد صبحي خلال سؤال وجه له عن كيفية بناء الانسان وتربية الاطفال والنشء في ندوته بجناح الأزهر بمعرض الكتاب : يجب ألا نترك الاطفال يتعاملون مع الانترنت بمفردهم فالطفل منذ 6 سنوات وأقل يمتلك هاتفا لأن هناك أفلام كرتون تروج للشذوذ والاباحية وهذا خطركبيرعلي الجيل الصاعد

واضاف صبحي : الاهتمام ببناء الإنسان يتم من خلال الثقافة والتعليم والتراث والهوية وعلي وزارة الثقافة والتعليم والاعلام ان يواجهوا ذلك باعمال هادفة ولا يتركوا أطفالنا عرضة للانترنت وعلي الأسرة دورمهم في الحماية والتحذير والرقابة .

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جاء ذلك خلال ندوات جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، تحت عنوان "الفن وأثره على ثقافة المجتمع"، والتي يحاضرها الفنان محمد صبحي، ويدير الندوة محمود عبد الرحمن، عضو المركز الاعلامي بمشيخة الأزهر.