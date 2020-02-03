شكرا لقرائتكم خبر عن ده حبيبي معلمي.. سعد لمجرد يستعيد ذكريات غناء والده لموال مغربي والان مع تفاصيل الخبر
من ناحية أخرى، يقف سعد لمجرد، أمام المحكمة مرة أخرى، بعد إصدار غرفة التحقيق فى محكمة الاستئناف فى باريس، قرارا بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة اغتصاب فتاة فى فندق ماريوت باريس فى 26 أكتوبر 2016، وفقا لموقع "cnn، وألغت محكمة الاستئناف الأمر الذى أصدره قاضى التحقيق فى أبريل الماضى، الذى صنَف هذه الأفعال باعتبارها "اعتداءً جنسيًا وعنفًا"، وبموجب القرار الجديد أصبح تصنيفها "اغتصابًا"، وتم بعدها احتجاز النجم المغربى فى الغرفة الجنائية المختصة.
وقال جان مارك ديسكوبس محامى الفتاة الفرنسية لورا (23 عامًا): "نحن راضون عن هذا القرار.. قامت غرفة التحقيق بقراءة وتحليل دقيق للحقائق.. الاغتصاب يعتبر جريمة، ومحكمة الجنايات هى المختصة".
ويصر سعد لمجرد دائمًا على براءته من تهمة الاغتصاب، فيما يعتزم محاموه استئناف القرار أمام محكمة النقض الفرنسية فى باريس.
وفى 18 ديسمبر الماضى، عاد لمجرد لإحياء الحفلات الغنائية، بعد غياب 3 سنوات، وذلك بغنائه ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى فى المملكة العربية السعودية.
وكانت السلطات الفرنسية فد القت القبض على المغنى سعد لمجرد سبتمبر قبل الماضى، حيث أعلن القضاء الفرنسى رسميًا إعادته للحبس مرة أخرى، على خلفية نفس قضية الاغتصاب التى خرج منها بكفالة 150 ألف يورو، لكن يبدو أنها لم تكن كافية لحصوله على البراءة، ويواجه تهمة اغتصاب جديدة إلى جانب تهمة لورا، وهى التى دفعت المحكمة إلى وضعه مجددًا فى السجن رهن الاعتقال الاحتياطى بانتظار البتّ فى القضية.
ويستعد الفنان المغربى سعد لمجرد لخوض تجربة التمثيل فى مسلسل من بطولته، كان تعاقد عليه منذ فترة لكن تم تأجيله بسبب القضايا التى أبعدته عن الوسط الفنى لسنوات.
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