شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى قلشة في حفل BAFTA.. براد بيت يثير ضحك الأمير ويليام بعد نكتة عن شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار النجم الأمريكي براد بيت، ضحك الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، بسبب نكتة عن شقيقه هاري، خلال حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا"، الذي أقيم أمس الأحد.

وتضمن خطاب براد بيت التى ألقته نيابة عنه النجمة مارجوت روبي بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في فيلم "Once upon A Time in Hollywood"، بعض النكات أولها علي الأمير هاري وأخرى علي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

حيث قال أنه سيطلق اسم "هاري" على جائزته التي فاز بها في الحفل، وذلك لأنه متحمس للعودة بها إلى الولايات المتحدة وهو برفقته، في إشارة إلى نية هاري الاستقرار مع زوجته، ميجان ماركل، في ولاية كاليفورنيا، بعد تخليهما عن صفتهما الملكية، وانتقالهما إلى كندا.

ورصدت الكاميرات في لحظتها، رد فعل الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، إذ ضحكا على نكتة براد بيت، وقالت مارجورت روبي للجمهور "هذه هي كلمات براد بيت وليست كلماتي".

كما سخر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قائلا: "أهلا بريطانيا، سمعت أنك أصبحت عزباء، مرحبا بك في النادي".

Advertisements

و لم تخرج الجوائز عن توقعات أغلب المهتمين بالشأن السينمائى، والنقاد، وكذلك الجمهور، فمنذ لحظة إعلان ترشيحات الـ BAFTA، وتوقع الكثيرون الأسماء الفائزة فى فئات أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل مخرج وأفضل ممثل مساعد، وهى الجوائز الأبرز التى تهم أغلب الجمهور.

و فاز فيلم 1917بجائزة أفضل فيلم وأفضل مؤثرات بصرية وأفضل تصوير ، وأفضل مخرج لسام ميندز عن نفس الفيلم، فيما فاز واكين فينكس، بجائزة أفضل ممثل لواكين فينكس، والذى يبدو أنه يستعد لنيل أوسكار 2020، بعد فوزه بجائزتى جولدن جلوب وBAFTA.